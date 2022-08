Rincari alimentari, per ogni famiglia bergamasca +400 euro all’anno: i dati

Di questi tempi, è una magra consolazione: Bergamo è la città d’Italia con la più bassa inflazione relativa a prodotti alimentari e bevande alcoliche. A luglio l’indice di questi prezzi – voce fondamentale del carrello della spesa delle famiglie – a Bergamo si è infatti attestato al +7% su base annua: un piccolo salasso, ovviamente, però inferiore a tutte le altre aree del Paese. La media nazionale è infatti del +10%, a Cosenza (la città con i più alti rincari alimentari) si arriva addirittura al +13,1% rispetto al luglio dello scorso anno. È quanto emerge da un’analisi dell’Unione nazionale consumatori, che ha rielaborato in chiave locale i dati diffusi nei giorni scorsi dall’Istat. Bergamo dunque sorride? Non proprio: perché se è vero che Bergamo è comunque in fondo a questa classifica, in terra orobica l’inflazione nel carrello della spesa si traduce tuttavia in un rincaro annuo di 400 euro solo per la spesa alimentare di una famiglia media.