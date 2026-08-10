Riparato il motore dell’orologio del Campanone: lancette di nuovo in movimento

È tornato a segnare l’ora esatta l’orologio monumentale del Campanone, in piazza Vecchia, dopo l’intervento di riparazione del motore che aziona le lancette e che nelle ultime settimane ne aveva causato il malfunzionamento.

Il motore, installato diversi decenni fa e ancora oggi utilizzato per azionare le lancette dell’orologio, era stato rimosso e portato in laboratorio per consentire le necessarie operazioni di riparazione e messa a punto. L’intervento ha richiesto qualche giorno in più rispetto a quanto inizialmente previsto per una particolarità emersa durante le lavorazioni: il dispositivo era infatti predisposto per funzionare a 110 volt, anziché agli attuali 220 volt. È stato quindi necessario procedere con uno specifico adattamento prima di poterlo reinstallare.