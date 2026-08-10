Riparato il motore dell’orologio del Campanone: lancette di nuovo in movimento
LA CURIOSITÀ. Le lancette della torre campanaria di Città Alta hanno ripreso a muoversi regolarmente e l’orologio del Campanone è tornato a scandire il tempo di Piazza Vecchia.Lettura meno di un minuto.
È tornato a segnare l’ora esatta l’orologio monumentale del Campanone, in piazza Vecchia, dopo l’intervento di riparazione del motore che aziona le lancette e che nelle ultime settimane ne aveva causato il malfunzionamento.
Il motore, installato diversi decenni fa e ancora oggi utilizzato per azionare le lancette dell’orologio, era stato rimosso e portato in laboratorio per consentire le necessarie operazioni di riparazione e messa a punto. L’intervento ha richiesto qualche giorno in più rispetto a quanto inizialmente previsto per una particolarità emersa durante le lavorazioni: il dispositivo era infatti predisposto per funzionare a 110 volt, anziché agli attuali 220 volt. È stato quindi necessario procedere con uno specifico adattamento prima di poterlo reinstallare.
Conclusa la riparazione, il motore è stato reinstallato e sottoposto alle necessarie verifiche. Le lancette hanno così ripreso a muoversi regolarmente e l’orologio del Campanone è tornato a scandire il tempo di piazza Vecchia.
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