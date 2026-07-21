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Cronaca / Bergamo Città Martedì 21 Luglio 2026

Riparato l’orologio della Torre dei Caduti, quello del Campanone fermo una settimana

LA MANUTENZIONE. Ripristinata la sincronizzazione dei quadranti della Torre dei Caduti in piazza Vittorio Veneto a Bergamo. Rimosso per la riparazione il motore dell’orologio del Campanone di Città Alta.

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Riparato l’orologio della Torre dei Caduti, quello del Campanone fermo una settimana
L’orologio del Campanone in Città Alta starà fermo una settimana per la riparazione del motore

Bergamo

Giornata di sopralluoghi e manutenzioni, martedì 21 luglio, per due degli orologi monumentali più rappresentativi di Bergamo: quello della Torre dei Caduti, in piazza Vittorio Veneto, e quello del Campanone, in piazza Vecchia.

Torre dei Caduti, quadranti di nuovo sincronizzati

Riparato l’orologio della Torre dei Caduti, quello del Campanone fermo una settimana
Orologio della Torre dei Caduti in piazza Vittorio Veneto, ora i due quadranti segnano la stessa ora, sono stati sincronizzati

Alla Torre dei Caduti sono stati completati i lavori sul quadrante rivolto verso viale Roma, rinviati nei mesi scorsi per non interferire con la nidificazione di una coppia di taccole . All’interno del vano dell’orologio era stato infatti trovato un nido con sei uova e il Comune, d’intesa con la Lipu, aveva deciso di posticipare l’intervento.

Conclusa la fase di nidificazione e accertata l’assenza del nido, i tecnici hanno sostituito il componente guasto e pulito gli ingranaggi. L’orologio aveva continuato a funzionare, ma il guasto aveva provocato un disallineamento tra i due quadranti. Dopo il primo collaudo, entrambi sono tornati a segnare la stessa ora. La sincronizzazione sarà comunque monitorata per circa una settimana.

Campanone, motore rimosso per la riparazione

In Città Alta il sopralluogo ha invece confermato il guasto al motore che aziona le lancette del Campanone. Il componente è stato rimosso e sarà riparato in laboratorio.

Le lancette resteranno quindi temporaneamente ferme. La conclusione dell’intervento è prevista entro una settimana, quando l’orologio di piazza Vecchia dovrebbe tornare a segnare regolarmente l’ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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