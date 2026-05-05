Torre dei Caduti, rinviata la riparazione dell’orologio a causa di un nido di taccole con sei uova

Nel vano interno dell’orologio, in prossimità del perno sull’orologio della facciata rivolta verso viale Roma, è stata infatti accertata la presenza di un nido con 6 uova. Il sopralluogo, effettuato il 4 maggio dai tecnici comunali insieme ai referenti della Lipu – sezione di Bergamo, ha confermato che la coppia di taccole si trova nella fase di deposizione e cova: la femmina permane stabilmente nel nido, mentre il maschio provvede alla difesa e all’approvvigionamento di cibo.