Torre dei Caduti, rinviata la riparazione dell’orologio a causa di un nido di taccole con sei uova
I LAVORI. Il Comune di Bergamo posticipa l’intervento per proteggere la nidificazione della coppia di uccelli: lavori dopo la schiusa, stimata nella prima metà di luglio.
Per proteggere la nidificazione di una coppia di taccole (Corvus monedula), specie protetta dalla normativa nazionale ed europea, sono stati rinviati i lavori di manutenzione del quadrante dell’orologio della Torre dei Caduti rivolto su viale Roma.
Nel vano interno dell’orologio, in prossimità del perno sull’orologio della facciata rivolta verso viale Roma, è stata infatti accertata la presenza di un nido con 6 uova. Il sopralluogo, effettuato il 4 maggio dai tecnici comunali insieme ai referenti della Lipu – sezione di Bergamo, ha confermato che la coppia di taccole si trova nella fase di deposizione e cova: la femmina permane stabilmente nel nido, mentre il maschio provvede alla difesa e all’approvvigionamento di cibo.
Effettuare interventi tecnici in quell’area comporterebbero infatti un concreto rischio di abbandono del nido e di interruzione della nidificazione, spiegano da Palazzo Frizzoni. Per questo motivo, in continuità con quanto già avvenuto in precedenti interventi sul medesimo edificio, si è deciso di posticipare i lavori a un periodo successivo all’involo dei piccoli uccelli, stimato nella prima metà di luglio.
Il rinvio riguarda la riparazione di uno dei quadranti dell’orologio – quello affacciato su via Roma – che dalla fine di aprile segna un’ora non corretta a causa della rottura di un componente meccanico che regola il movimento delle lancette. Entro la metà di giugno è programmato un ulteriore sopralluogo congiunto, per monitorare l’evoluzione della nidificazione e definire con precisione il calendario degli interventi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA