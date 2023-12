«Rischio incendi, negli ospedali team preparati e impianti secondo le norme»

«L’Asst Papa Giovanni – spiega l’azienda in una nota – effettua verifiche periodiche sugli impianti e la loro manutenzione, garantendo che siano sempre conformi agli standard di sicurezza. Le strutture ospedaliere sono dotate di squadre antincendio altamente specializzate. Riconoscendo il ruolo fondamentale del personale nell’affrontare situazioni di emergenza, l’Asst offre corsi di formazione specifici per gli addetti antincendio: questi corsi mirano a garantire che il personale sia in grado di gestire con massima efficacia le evacuazioni». Per quanto riguarda il pronto intervento – ad agosto 2019 un rogo in Psichiatria costò la vita a una paziente – il «Papa Giovanni» dispone «di una squadra antincendio esterna composta da personale altamente specializzato» e «vengono regolarmente condotte numerose esercitazioni e simulazioni coinvolgenti tutto il personale. Queste attività contribuiscono a mantenere elevati standard di prontezza e competenza in situazioni di emergenza. Altrettanto rilevante è il piano di investimenti, che mira ad aggiornare costantemente le dotazioni impiantistiche. Questo approccio proattivo è finalizzato a incrementare i livelli di sicurezza in tutte le strutture perseguendo con determinazione l’impegno per garantire un ambiente sicuro e protetto».