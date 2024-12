Ristrutturazione centro civico via Furietti: intervento da oltre un milione di euro

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il 2° lotto dei lavori di ristrutturazione del Centro civico di via Furietti, nel quartiere Malpensata. Questo intervento, che si inserisce in un progetto complessivo di riqualificazione dell’area, mira a migliorare la funzionalità e i servizi offerti dalla struttura.

Il centro civico: numeri e utilizzo

Il Centro civico ospita attualmente una serie di servizi e attività, tra cui una sala riunioni multiuso (oggetto del 1° lotto di lavori, completato ad aprile 2024 con un investimento di 850.000 euro), il Cte, Centro per Tutte le Età con bocciodromo coperto, spazi per associazioni, i servizi sociali, il centro civico di quartiere e una biblioteca. Il secondo lotto di lavori interesserà una superficie di 850 m², suddivisi in 450 m² al piano terra e 380 m² al primo piano.

Al piano terra, saranno realizzati importanti interventi, tra cui la ricostruzione del bocciodromo, con l’eliminazione delle strutture metalliche esistenti, e la creazione di una nuova sala polifunzionale destinata al CTE. Inoltre, verrà realizzato un HUB alimentare con servizi annessi, un ambulatorio, la sede del Servizio Anagrafe decentrata e sarà ampliato il locale cucina. Al primo piano, è previsto uno spazio di attesa per gli uffici delle assistenti sociali, che contribuirà a migliorare l’efficienza e il comfort per gli utenti.

I dettagli del progetto di ristrutturazione del centro civico

Il progetto include anche il rifacimento di tutti gli impianti, il collegamento alla nuova centrale termica, la creazione di nuovi servizi igienici al piano primo per la biblioteca, il rifacimento della copertura, che ospiterà un impianto fotovoltaico (finanziato separatamente), la sostituzione dei serramenti, il restauro delle facciate e la coibentazione interna degli ambienti.

L’intervento avrà un costo complessivo di 1.350.000 euro, con i lavori che saranno appaltati nei primi mesi del 2025 e avranno una durata stimata di circa un anno.

Il centro civico sarà più funzionale ed inclusivo