Ritorna il Festival del folclore dopo la pandemia. Il duca: «Una gioia ricominciare»

Balli, spettacoli e concerti nel solco di una tradizione che riparte dopo una pausa troppo lunga e senza la quale quest’anno il Ducato di Piazza Pontida si appresterebbe a inaugurare l’edizione numero 40 del Festival internazionale del folclore e delle tradizioni. Invece quella che andrà in scena dal 23 al 28 agosto in concomitanza con le celebrazioni per la festa di Sant’Alessandro, patrono di Bergamo, sarà «solo» la 38esima edizione. Ma si preannuncia comunque come un festival speciale. Il 16 agosto la presentazione a Oriocenter, una sorta di seconda casa per il Ducato, dove anche quest’anno i gruppi folcloristici internazionali ospiti del festival si esibiranno tutti i pomeriggi. Saranno quattro (per un totale di circa 130 artisti) quelli che giungeranno in Bergamasca la settimana prossima da Repubblica Ceca, Georgia, Cile e Algeria. «Riprendere questa attività è una gioia, sia per noi che per loro» spiega il duca Smiciatöt, al secolo Mario Morotti.