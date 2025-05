Ritrovata Paula, la 23enne scomparsa il 30 aprile: sta bene

Il «grazie» della famiglia

«La famiglia - si legge in una nota - desidera esprimere la propria profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al suo ritrovamento: i residenti bergamaschi per le preziose segnalazioni, i mezzi di comunicazione per il costante supporto, ogni singola persona che ha condiviso l’appello e la comunità boliviana per la loro vicinanza».