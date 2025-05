Scomparsa dal 30 aprile, a Bergamo appello per Paula

«È scomparsa dal 30 aprile e siamo molto preoccupati per lei»: Laura Suarez Soto è la sorella di Paula Stephanie, 23 anni, che a mezzogiorno del mercoledì scorso è uscita di casa, in zona Borgo Palazzo, per andare alla biblioteca dell’Università dove frequenta il corso di Scienze dell’educazione e da quel momento non ha più dato notizie di sè.