Rogo in Borgo Santa Caterina, incidente domestico l’ipotesi più probabile

Saranno sfollati per circa una settimana i residenti nella palazzina di via Santuario dell’Addolorata 9, in Borgo Santa Caterina, dove martedì alle 3 è stata sfiorata la tragedia quando un incendio, partito per cause ancora da accertare nel salotto di un appartamento all’ultimo piano, ha completamente bruciato l’alloggio e distrutto il tetto. Il condominio è stato dichiarato inagibile.

L’impresa «Edil Falgari Corrado» di Sorisole ha iniziato la rimozione delle macerie, propedeutica alla posa di una copertura impermeabile sul solaio. La messa in sicurezza durerà circa una settimana, i 9 appartamenti resteranno inagibili e i circa 15 residenti (soprattutto anziani) non potranno tornare a casa e continueranno a organizzarsi autonomamente, ospiti soprattutto di parenti o amici. Al termine dell’intervento verranno fatte tutte le verifiche, anche a livello di impianti. Nessun ferito nell’incendio. Sta bene anche la 74enne residente nell’appartamento da cui sono partite le fiamme. Gli inquilini vivono ore di ansia da quando si sono ritrovati per strada, svegliati all’improvviso dalle fiamme, dalle grida d’allarme e dall’arrivo dei Vigili del fuoco: «Siamo ancora scossi, fortunatamente nessuno s’è fatto male ma siamo preoccupati dagli ingenti danni», hanno detto alcuni, che hanno radunato i loro effetti personali in delle borse, in vista del periodo che vivranno lontano da casa.