Rogo in Kenya, grave una bergamasca. «Altri trenta secondi e saremmo morti»

«Altri trenta secondi e non ce l’avremmo fatta». A farsi portavoce di quanto hanno vissuto mercoledì gli ospiti di un resort di Watamu, in Kenya è Mattia Ghilardi, panettiere trentaseienne di Grosotto, in Valtellina: si trovava in vacanza con sua cugina Michela Boldrini, impiegata quarantenne di Bergamo. Entrambi sono ricoverati per gravi ustioni, lui allo Star Hospital di Malindi, mentre lei – che è la più grave, ma non è in pericolo di vita – è stata trasferita all’ospedale di Mombasa. Anche un’altra italiana, di Napoli, che si trovava nel resort è rimasta ustionata ed è ricoverata in Kenya, anch’essa non in pericolo di vita.