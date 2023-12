Rondò A4, aperti altri due collegamenti - Foto e video

Manca solo un’apertura: quella verso Curno

In pratica con le due aperture di lunedì manca, a livello viabilistico, soltanto una direttrice, vale a dire la corsia che dall’asse interurbano, direzione Curno, staccherà sulla circonvallazione delle Valli verso il rondò di Campagnola, senza passare dalla rotatoria. Un collegamento minore che da metà gennaio permetterà ai veicoli diretti in circonvallazione di non incrociare più quelli provenienti dall’A4. C’è poi la cosiddetta «fase 2», ovvero l’allargamento dell’asse tra le uscite per l’aeroporto e l’autostrada: i lavori sono a buon punto in entrambi i sensi di marcia.

Sparita da lunedì anche la corsia d’emergenza che consente di fare inversione sul piazzale del casello per evitare di entrare in A4. Mai segnalata, è stata via via utilizzata da un numero sempre più alto di automobilisti. Accedendo al piazzale dall’asse interurbano (da Curno) oppure dalla rotatoria, si potrà d’ora in poi entrare solo in autostrada, come peraltro già indicano i cartelli. Tre giorni di lavoro, poi da giovedì il piazzale sarà ampliato in uscita dall’A4. I lavori proseguiranno anche di notte per definire i dettagli, per questo la segnaletica provvisoria resterà ovunque fino alla fine dei lavori.