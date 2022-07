Rondò A4, sopralluogo sul cantiere: spuntano nove cisterne

Sopralluogo venerdì mattina 1° luglio dell’assessore regionale Claudia Terzi al cantiere del rondò dell’A4 a Bergamo dove sono al lavoro l’Impresa Bergamelli di Nembro e la Suardi di Predore. I lavori di allestimentp del cantiere procedono secondo i tempi previsti. Con un inconveniente proprio della mattinata: la scoperta di nove cisterne contenenti in passato gasolio, ritrovate scavando nell’area vicina a una ex fabbrica di serramenti che deve essere demolita. Al lavoro quindi ora per spostare le cisterne: saranno effettuate tutte le verifiche e analisi per capire se sarà necessaria una bonifica dell’area.