Rondò A4, tempi rispettati ma più code

La notizia buona: è partita la nuova fase dei cantieri (rigorosamente al plurale) per la ridefinizione del rondò dell’A4 «e siamo assolutamente in linea con la tabella di marcia » spiegano dall’Impresa Bergamelli di Nembro che in tandem con la Suardi di Predore sta lavorando sul posto. La notizia cattiva: la nuova fase ha spostato l’area d’intervento verso nord e ridotto la parte terminale di via Autostrada (direzione casello) a una sola corsia aumentando così notevolmente le code che nelle ore di maggior traffico partono già all’altezza della rotatoria della Coop.