Rondò A4, traffico in tilt per i lavori

La notizia buona: i lavori di (pesante) restyling del rondò dell’autostrada sono entrati nel vivo con la prima fase operativa . Quella cattiva: la viabilità è impazzita per chilometri. Ma del resto era difficile pensare altrimenti, vista la complessità dell’intervento in una situazione già caotica di suo. E all’orizzonte ci sono 23 mesi di lavoro visto che la chiusura dei cantieri è in agenda per fine luglio del 2024.