Rondò delle Valli, il ponte sarà pronto per la prossima primavera - Foto

Il clou sarà a novembre al momento del varo dell’impalcato del ponte che collegherà via Correnti (e quindi la Val Seriana) alla circonvallazione delle Valli, riducendo di non poco la pressione del traffico su largo Decorati al valor civile. O rondò delle Valli, come universalmente conosciuto. La conclusione dei lavori è prevista per la prossima primavera: si tratta di un nuovo livello stradale (monodirezionale, percorribile cioè in un senso solo) della rotatoria, il terzo per la precisione. Permetterà ai mezzi provenienti dalla Val Seriana di non entrare nel rondò se diretti in Borgo Palazzo e da qui verso il casello dell’A4. In queste settimane si stanno completando le strutture in elevazione del sovrappasso: i cosiddetti «muri andatori» a nord e sud del rondò, quindi lungo via Correnti e in via delle Valli, e le due pile centrali. Il manufatto sarà lungo circa 140 metri con un’altezza variabile tra i 6 e i 14.