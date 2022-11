Rondò delle Valli, tre notti di lavoro per il sovrappasso: le modifiche alla viabilità

Arrivano le campate del nuovo sovrappasso in costruzione al rondò delle valli, opera principale della bretella che collegherà la provinciale della Valle Seriana alla circonvallazione. Come annunciato nei giorni scorsi la posa dei tre manufatti avverrà di notte, per evitare ulteriori ripercussioni su una viabilità cittadina già notevolmente appesantita dai cantieri dei lavori in corso lungo la circonvallazione e sull’asse interurbano.