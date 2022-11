Rsa e Terzo settore, in arrivo nuove risorse: «Una goccia nel mare»

La cifra, nel complesso, non è di poco conto: 100 milioni di euro, da dividere tra Rsa, strutture sociosanitarie ed enti del Terzo settore. Nel concreto, tuttavia, spalmare queste risorse tra le realtà di tutta Italia si tradurrà in aiuti non certo risolutivi. Il Decreto Aiuti-quater contiene anche un pacchetto di sostegni per queste realtà, alle prese con un caro-bollette che sta mettendo a durissima prova tante strutture. Le modalità operative dell’assegnazione e i criteri di ripartizione sono ancora da definire: se la distribuzione ricalcasse indicativamente il «peso» di ciascuna regione in termini di popolazione e di realtà del settore, in Lombardia potrebbero arrivare attorno ai 15 milioni di euro, appunto da dividere tra Rsa, altre strutture sociosanitarie ed enti del Terzo settore.