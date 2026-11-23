«Giù le mani dall’ospedale in Ruanda!». Questo striscione srotolato domenica 22 novembre dalla Curva Nord durante Atalanta-Inter ha acceso i riflettori su quanto sta avvenendo a Rilima, città della Provincia orientale del Paese africano, cinquanta chilometri a sud della capitale Kigali, ma soprattutto sede di un importante centro sanitario sorto negli anni grazie al volontariato italiano, a partire da quello bergamasco.

Rino Berlendis, alpino, in Ruanda nel viaggio del 2024 Ora nella zona il governo del presidente Paul Kagame intende demolire la struttura ospedaliera, ma anche case e scuole, per far posto al circuito del futuro «Gran Premio del Ruanda» di Formula 1, con tanto di circostante cittadella. L’intenzione è quella di partire con le gare nel 2030 e per i successivi dieci anni. Ma a quale prezzo? Cancellando quanto realizzato sul fronte del volontariato negli ultimi cinquant’anni, a partire dai primi pionieri negli Anni Ottanta, tra i quali il bergamasco Rino Berlendis di Zogno(scomparso pochi mesi fa, ad aprile, all’età di 88 anni). Il volontario era stato presidente fino al 2018 della Fondazione Rilima Augere, che aveva raccolto il testimone dall’associazione Augere, costituita nel 2002 dai volontari dell’ospedale.

Le origini e le prospettive

La storia dell’ospedale ha una storia alle spalle lunga decenni. In tutto vennero realizzate strutture su un’area di ottantamila metri quadrati: un ospedale dotato di due sale operatorie, una sala protesi, le camere per la degenza e poi radiologia, sala analisi, palestra per la riabilitazione, fino alle stanze per ospitare i parenti dei bambini operati e aiutare i bambini orfani e con handicap agli arti per via della poliomielite o perché colpiti dalle mine antiuomo.

Ebbene, entro fine dicembre questa struttura, ufficialmente «Centro di chirurgia ortopedica pediatrica e riabilitazione Santa Maria» verrà dismesso e delocalizzato appunto per lasciare spazio alla pista e al quartier generale del futuro Gran Premio di Formula 1 ruandese.