Ruba dal carro funebre: inseguito e denunciato

Incurante del fatto che il funerale fosse iniziato da soli cinque minuti, ha aperto la portiera del carro funebre posteggiato davanti alla chiesa, si è seduto al posto del conducente e ha iniziato a rovistare dappertutto, nel tentativo di trovare qualcosa da rubare. Ad accorgersi di quello che stava facendo – ieri mattina al Villaggio degli Sposi – sono stati gli addetti delle onoranze funebri, che si sono subito avvicinati. Il giovane si è quindi dileguato, portando con sé un marsupio che aveva rubato poco prima dal furgone della stessa agenzia funebre, posteggiato poco distante. Per sua sfortuna era però in corso il funerale della parente stretta di un poliziotto e quindi molti dei presenti in chiesa e fuori erano appunto poliziotti.