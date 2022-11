Ruba i soldi a un anziano allo sportello in banca: arrestato per rapina aggravata un 25enne

È stato arrestato un 25enne autore di una rapina all’interno della filiale Unicredit di piazza Vittorio Veneto in pieno centro a Bergamo. Si tratta di un uomo, pluripregiudicato, di origine senegalese, che nella tarda mattinata del 22 novembre si era introdotto nella banca in centro città e aveva tentato di impadronirsi delle banconote che un 88enne stava versando allo sportello. L’anziano ha tentato di bloccare il malvivente, già noto alle Forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, ma è stato strattonato ed è caduto a terra , fortunatamente senza riportare ferite. A quel punto alcuni presenti hanno cercato di ostacolare la fuga del rapinatore poi bloccato definitivamente dai Carabinieri di Bergamo . Il 25enne è stato portato alla casa circondariale di Bergamo con l’accusa di rapina pluriaggravata.