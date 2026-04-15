Ruba un motorino e si schianta: 29enne in codice rosso a Bergamo

L’allarme è scattato intorno alle 9: sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanza e auto medica, oltre al personale della Questura di Bergamo. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII: l’uomo sarebbe in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.