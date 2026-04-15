Ruba un motorino e si schianta: 29enne in codice rosso a Bergamo
LO SCHIANTO. Incidente in via del Conventino a Bergamo nella mattinata del 15 aprile: l’uomo ha perso il controllo del mezzo rubato ed è stato trasportato d’urgenza al Papa Giovanni XXIII.
Bergamo
Incidente nella mattinata di mercoledì 15 aprile in via del Conventino, a Bergamo. Un uomo di 29 anni, di nazionalità marocchina, dopo aver rubato un motorino, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra in una caduta violenta.
L’allarme è scattato intorno alle 9: sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanza e auto medica, oltre al personale della Questura di Bergamo. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII: l’uomo sarebbe in gravi condizioni. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
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