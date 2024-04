Rubano un’auto e si schiantano. I tre forse autori di altri colpi. «Denunciate gli atti vandalici»

Hanno rubato un’auto e un gps da una seconda auto parcheggiate alla Celadina, poi si sono diretti verso il Villaggio degli Sposi dove, probabilmente a causa dell’alta velocità, si sono schiantati contro un palo dell’illuminazione. È successo martedì alle 22, protagonisti due fratelli e un terzo complice, tutti pregiudicati per furto e danneggiamento e residenti in città.

Subito dopo lo schianto, avvenuto tra via Moroni e via Promessi Sposi, i residenti si sono affacciati alle finestre e hanno visto i tre giovani scendere dalla Peugeot 2008 con targa tedesca e scappare a piedi. È intervenuta la Polizia locale, a cui un testimone ha fornito una descrizione molto dettagliata dei tre e dell’abbigliamento che indossavano. Quattro pattuglie si sono messe sulle loro tracce, trovando poco dopo due di loro, i fratelli, seduti su una panchina al Villaggio degli Sposi. Avevano un martelletto frangivetro e sono stati portati al Comando di via Coghetti.

Poco dopo il loro arrivo, gli agenti sono stati chiamati dai carabinieri a cui un uomo aveva appena denunciato di essere stato derubato del gps che aveva in auto: il segnale lo localizzava proprio al Comando della Polizia locale. Fatte svuotare le tasche ai fratelli, il gps è stato ritrovato e ha permesso agli agenti di ricostruire tutti i movimenti di quella sera, dalla Celadina fino allo schianto in via Moroni.

I due, un 31enne e un 29enne, italiani, sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli (si tratta di una sanzione, assorbita dal reato più grave). Per cercare di alleggerire la loro posizione, i due hanno chiamato il complice, che si è presentato al Comando ed è stato denunciato: si tratta di un 26 anni lituano di origini kazake che abita proprio al Villaggio degli Sposi. La proprietaria della Peugeot, che ha presentato denuncia, ha riavuto la sua auto.

Ora gli agenti stanno cercando di approfondire le indagini per capire se i tre siano gli autori di una serie di furti e atti vandalici messi a segno nelle scorse settimane non solo al Villaggio degli Sposi ma alla Celadina, Longuelo, Loreto.

L’appello della polizia locale a denunciare