Giovedì 25 Settembre 2025
Ryanair, dal 12 novembre carte di imbarco solo digitali
LA NOVITÀ. Non sarà più possibile utilizzare biglietti cartacei. Necessario l’utilizzodell’app «My Ryanair».
Ryanair ha confermato il 24 settembre che il passaggio al 100% digitale per le carte di imbarco avverrà a partire da mercoledì 12 novembre, invece che da lunedì 3 novembre, così da garantire una transizione priva di complicazioni per i clienti in un periodo di viaggio meno intenso, subito dopo le vacanze di inizio novembre.
Solo con l’app
Con il passaggio alle carte di imbarco 100% digitali, a partire dal 12 novembre i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata nell’app «myRyanair» durante il check-in per poter salire a bordo del proprio volo Ryanair. «Questo rappresenta l’ultimo passo nella trasformazione digitale di Ryanair - spiegano dalla compagnia aerea - che ha già introdotto numerose funzionalità e iniziative all’interno della propria app per migliorare l’esperienza di viaggio dei suoi oltre 206 milioni di clienti, in particolare durante alcune situazioni tra cui, l’”Order to Seat”, ovvero ordinare cibo e bevande direttamente dal proprio telefono e riceverli per primi, il “Live Flight Information”, aggiornamenti in tempo reale su imbarco, gate e ritardi e il “Direct Disruption Updates”, le notifiche live dal Centro operativo Ryanair in caso di disservizi».
La usa gia l’80%
«Quasi l’80% dei 206 milioni di passeggeri Ryanair utilizza già la carta d’imbarco digitale - continuano dalla compagnia -. Il passaggio al 100% digitale dal 12 novembre segue l’esempio di altri settori legati ai biglietti (come festival, concerti ed eventi sportivi) che hanno già effettuato con successo la transizione al ticketing esclusivamente digitale».
«Più smart e sostenibile»
«Per garantire una transizione priva di complicazioni verso le carte d’imbarco 100% digitali per i nostri clienti –dichiara Dara Brady, Cmo di Ryanair - effettueremo il passaggio a partire da mercoledì 12 novembre, tradizionalmente un periodo di viaggio leggermente più tranquillo dopo le vacanze di inizio novembre. Il passaggio di Ryanair alle carte d’imbarco 100% digitali offrirà ai nostri clienti un’esperienza di viaggio più veloce, smart e sostenibile, resa ancora più semplice grazie alla nostra app “myRyanair”, all’interno della quale i passeggeri potranno beneficiare anche di funzionalità utili come “Order to Seat” e gli aggiornamenti sui voli in tempo reale».
