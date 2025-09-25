Ryanair, dal 12 novembre carte di imbarco solo digitali

Solo con l’app

«Quasi l’80% dei 206 milioni di passeggeri Ryanair utilizza già la carta d’imbarco digitale»

Con il passaggio alle carte di imbarco 100% digitali, a partire dal 12 novembre i passeggeri non potranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma dovranno invece utilizzare quella digitale generata nell’app «myRyanair» durante il check-in per poter salire a bordo del proprio volo Ryanair. «Questo rappresenta l’ultimo passo nella trasformazione digitale di Ryanair - spiegano dalla compagnia aerea - che ha già introdotto numerose funzionalità e iniziative all’interno della propria app per migliorare l’esperienza di viaggio dei suoi oltre 206 milioni di clienti, in particolare durante alcune situazioni tra cui, l’”Order to Seat”, ovvero ordinare cibo e bevande direttamente dal proprio telefono e riceverli per primi, il “Live Flight Information”, aggiornamenti in tempo reale su imbarco, gate e ritardi e il “Direct Disruption Updates”, le notifiche live dal Centro operativo Ryanair in caso di disservizi».