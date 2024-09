Sabato di festa per due quartieri della città: associazioni in campo a Valtesse e Loreto

Sabato 21 settembre, una giornata di festa per due quartieri della città: a Valtesse si terrà la XVII edizione della Festa in Strada, a Loreto una serata di condivisione per la Festa della Comunità.

A Valtesse

Dalle 14,30 alle 19, in via Solari, la Festa in Strada: un pomeriggio dedicato all’open day delle varie realtà attive nel quartiere, che fanno parte della rete «I colori della Morla». La via e il parco degli scout saranno animati da laboratori, giochi e attività sportive, un’opportunità per le famiglie che vogliono sperimentare le opportunità offerte dalle associazioni presenti a Valtesse.

Hanno aderito Cte Valtesse Aps, Asd Basket ValTexas, Antoniana Asd, Cse per l’Autismo; Circolo dei narratori-Cerchio di Gesso Aps; Kickboxing Bergamo Academy Ssd; Comitato Genitori Scuola paritaria Papa Giovanni XXIII; Scuola primaria Rosmini e Comitato Genitori Camozzi; The Hazzard Country Dance Asd; Parrocchia Sant’Antonio e Centro Ascolto Caritas parrocchiale, Asd Benessere Creativo, Gruppo Rete Amica - Rete di quartiere; Infermieri di Famiglia e Comunità Asst Papa Giovanni XXIII; Acat Bergamo1e Progetto Save driver Ser. D Bergamo Asst Papa Giovanni XXIII; ValtEssere Aps, Servizi Infanzia Comune di Bergamo e Nido BrucoVerde, Servizio reti di Quartiere-Comune di Bergamo.

A Loreto

A conclusione degli eventi estivi delle associazioni che partecipano alla Rete di quartiere di Loreto, è stata organizzata una serata speciale all’interno della Festa della Comunità, organizzata dalla Parrocchia Maria vergine.

Dalle 17,30, le realtà della Rete, con attività e stand informativi, si presenteranno al quartiere. Dopo l’animazione «Andiamo al mare con il capitano!», per bambini e bambine dai tre anni in su, proposta da Pandemonium Teatro, ci sarà una cena conviviale in strada, a base di ravioli: le prenotazioni sono aperte presso la segreteria dell’oratorio.