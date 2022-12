Saldi al via il 5 gennaio, ma è già caccia alle promozioni. Confesercenti: servono regole

La stagione dei saldi si avvicina: tra il 2 ed il 5 gennaio prenderanno il via in tutte le Regioni italiane le vendite di fine stagione invernali, il primo grande appuntamento commerciale del 2023 e uno tra i più attesi dai consumatori . Lo ricorda la Fismo-Confesercenti (settore moda) sottolineando che l’evento rischia di essere «diluito» dalla valanga di pre-saldi e promozioni iniziate già a Santo Stefano e chiedendo regole più chiare. Per il 2023 i saldi invernali in Lombardia avranno inizio giovedì 5 gennaio: la durata massima del periodo di promozione è di 60 giorni per cui termineranno domenica 5 marzo .