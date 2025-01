Saldi al via da oggi: «Attenzione al web e agli sconti civetta» - Le info utili

«Sono tante le aspettative legate al periodo dei saldi, sia da parte dei clienti che degli esercenti – afferma Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo –. Rispetto all’anno scorso si prevedono sconti leggermente più bassi e si dovrà fare particolare attenzione soprattutto agli acquisti on line, per i quali riscontriamo un aumento dei reclami. I tanti prodotti messi in vendita con percentuali di sconto troppo elevate solitamente sono infatti specchietti per allodole – prosegue Busi –. Potrebbe dunque accadere che l’affare si riveli una vera e propria truffa e che nulla venga consegnato: meglio quindi rivolgersi agli esercenti referenziati di cui si conosca l’affidabilità».

Il legame tra commercianti e clienti

I consigli per gli acquisti

Adiconsum ricorda infine ai consumatori alcuni consigli per fare acquisti consapevoli. Sull’oggetto in saldo deve essere sempre riportato il prezzo d’origine non scontato, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale. È meglio diffidare da quei negozi che espongono cartelli con sconti esagerati e rivolgersi agli esercenti di fiducia: ribassi superiori al 50-60 per cento possono nascondere spiacevoli sorprese. Attenzione va prestata anche all’eventuale presenza di merce venduta a prezzo pieno insieme agli articoli in sconto. Per l’eventuale sostituzione degli articoli acquistati in saldo occorre accordarsi preventivamente con il commerciante (va sempre conservato lo scontrino) perché per legge si può cambiare solo ed esclusivamente la merce difettosa.