«“Salvato” da don Bepo, mio papà ha trasformato dolore e sofferenza in positività e generosità»

La chiesa del Patronato era colma di persone, in tanti hanno conosciuto le doti e la voglia di vivere di Mario Cavallini e lo hanno voluto accompagnare per l’ultimo saluto in quella che considerava la sua casa. Il Patronato di don Bepo, infatti, lo aveva accolto da orfano salvandogli letteralmente la vita, come spesso lui stesso amava ricordare.