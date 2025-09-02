Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 02 Settembre 2025

San Bernardino, prime code per il sottopasso chiuso. La sindaca: «Serve pazienza»

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

STOP PER 10 MESI . Qualche ingorgo, ma disagi contenuti in attesa delle scuole. L’assessore Berlanda: «Pronti a fare correttivi». Anche i pedoni costretti a giri più lunghi.

Davide Amato
Davide Amato
Redattore
Massimo Sonzogni
Massimo Sonzogni
Servizio Bergamo Tv
01:34

Il vero banco di prova sarà la riapertura delle scuole, venerdì 12 settembre, quando il traffico sarà a pieno regime. Ma già si iniziano ad intravedere le prime ripercussioni dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte di via San Bernardino, nell’ambito del raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro. Ieri è scattata la chiusura totale - a veicoli e pedoni - del sottopasso, che durerà fino al 3 luglio 2026. La prima corsia a chiudere, poco dopo le 9, è stata quella da largo Tironi verso Colognola. Entro le 9,30 tutta la zona è stata blindata e sono cominciate le inevitabili ripercussioni sul traffico in quest’area nevralgica dove sono in corso gli interventi per l’e-Brt, il sistema di bus elettrici tra Bergamo e Verdellino.

Code di veicoli in via Autostrada
Code di veicoli in via Autostrada
(Foto di Agazzi)

Complice la presenza della polizia locale e dei tanti cartelli da cantiere ad indicare i percorsi alternativi, il debutto è andato in archivio senza particolari criticità. Ma soprattutto nel tardo pomeriggio, nell’ora di punta segnata anche dalla pioggia, non sono mancati gli ingorghi, soprattutto nell’area tra via Baschenis e largo Tironi, interessata anche dai lavori per l’e-Brt, e lungo i principali percorsi alternativi alla chiusura del sottopasso, come le vie San Tomaso, Ruspini, Spino, Moroni ed Autostrada.

La chiusura del sottopasso
La chiusura del sottopasso
(Foto di Agazzi)

Le modifiche alla viabilità

Primi disagi anche per i pedoni costretti a giri più lunghi per «circumnavigare» il ponte: «Per andare all’Esselunga di via San Bernardino impiegavo un paio di minuti a piedi da largo Tironi, ora almeno una quindicina, contando anche il peso delle borse», racconta un anziano residente. «Ci si dovrà adattare, per forza, ma il disagio è notevole e lo si avvertirà nel quotidiano anche per gli spostamenti più semplici, come andare a prendere il giornale o la frutta», aggiunge una signora che abita in zona. Via San Bernardino resta chiusa dieci mesi, in corrispondenza dell’intersezione con largo Tironi, in entrambi i sensi di marcia, per i veicoli e per i pedoni, in modo da consentire la graduale demolizione e ricostruzione del ponte, mantenendo in esercizio la linea Bergamo-Treviglio. Chiusa al traffico veicolare l’intersezione tra via Magrini e via San Bernardino, consentendo, in questo caso, il transito pedonale da e per via Magrini. Per ridurre il traffico di attraversamento del quartiere di San Tomaso, in via San Tomaso de Calvi, è in vigore il senso unico di marcia tra via Moroni e via Ruspini in direzione di via San Bernardino. Mentre nel senso contrario via San Tomaso resta comunque percorribile dalle bici grazie alla realizzazione di una corsia a loro riservata.

Rallentamenti in largo Tironi
Rallentamenti in largo Tironi
(Foto di Agazzi)

Il piano del Comune

A rivolgersi direttamente ai cittadini, in una giornata segnata dai primi disagi, è stata la sindaca Elena Carnevali con un video-messaggio: «È un intervento molto impegnativo, che si inserisce in un progetto più ampio per la mobilità della città e del territorio - spiega la sindaca -. So bene i disagi, servirà pazienza in questa fase. Si tratta di una condizione temporanea, ancorché lunga, ma necessaria per consentire i lavori di Rfi. Sul sito del Comune e su Bergamo2030 tutte le informazioni con i parcheggi, i percorsi alternativi e le indicazioni per affrontare al meglio la chiusura. Continueremo a monitorare questa situazione pronti ad intervenire con misure correttive se sarà necessario». Il piano del Comune per mitigare i disagi prevede semafori ottimizzati e monitoraggio delle code, oltre a due parcheggi gratuiti d’interscambio in via San Bernardino, all’ex Bonini e a Colognola connessi al centro con il trasporto pubblico: circa 300 posti totali, ma ieri erano molti gli stalli liberi. «La prima giornata è andata abbastanza bene, anche perché il traffico non è ancora a pieno regime - commenta Marco Berlanda, assessore alla Mobilità -. Bisogna aspettare l’apertura delle scuole per un vero bilancio. Siamo vigili sulle code, pronti ad applicare correttivi».

La polizia locale impegnata a regolare la viabilità
La polizia locale impegnata a regolare la viabilità
(Foto di Agazzi)

Nel frattempo sono cominciati ufficialmente i lavori, in capo alla ditta campana «D’Agostino», impegnata nel raddoppio della linea ferroviaria: «I primi due mesi sono necessari per le opere propedeutiche - spiega il direttore di cantiere, Calogero Gulino -. Il treno viaggia sul lato sud del ponte, noi lavoreremo sul lato nord, distruggendo metà impalcato e ricostruendolo nuovo, prima di spostarvi la linea e replicare anche sull’altro lato».

