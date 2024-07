Sangue, serve plasma. L’Avis: «Prima delle ferie ci si ricordi di donare»

Promemoria prima delle vacanze estive: donare il sangue o il plasma. Non è uno slogan, ma un invito prezioso, perché il bisogno di sangue e plasma non conosce sosta o ferie. In questo periodo dell’anno, infatti, tradizionalmente il ritmo delle donazioni rallenta, col rischio di creare problemi al sistema sanitario. Per questo tutti gli operatori del settore rilanciano l’appello: donare. Vale per chi già lo fa, ma anche per i nuovi donatori. «Storicamente, da giugno a settembre si registra ovunque un calo delle donazioni dovuto a una serie di motivi – spiega Luca Barcella, direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale dell’Asst Papa Giovanni e direttore del Dipartimento di Medicina trasfusionale ed Ematologia della provincia di Bergamo –. Succede per le partenze per le vacanze, ma anche perché si fanno dei viaggi in alcuni Paesi esotici che portano a una sospensione precauzionale delle donazioni. Una buona notizia c’è, perché il 2023 è stato il primo anno recente in cui l’estate ha mantenuto l’autosufficienza di sangue: vuol dire che le campagne di sensibilizzazione funzionano, la Lombardia e la Bergamasca sono tra i territori che più contribuiscono a questa autosufficienza, ma non si deve abbassare la guardia. Va soprattutto ribadita l’importanza di donare il plasma, dove siamo ancora carenti: c’è un gap pari a circa il 30% del fabbisogno. L’appello è soprattutto per i donatori 0 negativo e B negativo, i più carenti». Sangue e plasma sono dei veri farmaci salvavita: «Oltre che per gli interventi chirurgici e per i trapianti, gli emoderivati sono fondamentali per le terapie continuative di malattie croniche, che proseguono anche d’estate – rimarca Barbara Giussani, responsabile sanitaria delle unità di raccolta dell’Avis provinciale di Bergamo –. Luglio e agosto sono periodi di calo delle donazioni e anche dei periodi in cui a volte viene meno il rispetto dell’appuntamento già preso: questo può essere un ulteriore problema, visto che noi lavoriamo esclusivamente su appuntamento».