Sanità, al via gli ospedali in rete. Sette hub in Lombardia, c’è anche il «Papa Giovanni»

Un «modello a rete»: un ospedale più grande al centro, in raccordo con quelli più piccoli. Per far cosa? Per sperimentare nuovi modelli clinici, ma anche – ed è la novità più rilevante – per provare a potenziare le assunzioni, sfruttando la maggior attrattività delle strutture più note e organizzate.

Il documento

La giunta regionale ha deliberato ieri le «regole di sistema» per il 2025, il maxi-documento da 250 pagine che traccia le linee del sistema sociosanitario per l’anno nuovo. E tra queste c’è appunto lo sviluppo di un «modello a rete tra aziende sanitarie pubbliche»: «La Regione Lombardia – si legge nel documento – punta a implementare questo modello per rispondere alle esigenze di carenza di personale e risorse, migliorando la qualità delle cure e aumentando le competenze dei professionisti: l’obiettivo è garantire pari livelli di appropriatezza delle cure, accesso alle alte specialità, equità nell’accesso alle diagnostiche avanzate, e una presa in carico più completa e coordinata, che coinvolga specialisti e professionisti in modo integrato su tutta la rete di strutture sanitarie pubbliche».

In tutta la Lombardia sono stati individuati 7 hub: per la Bergamasca il riferimento è l’Asst Papa Giovanni, a cui afferiranno – secondo questo modello a rete per le assunzioni e per alcuni ambiti clinici – le Asst Bergamo Est e Bergamo Ovest; gli altri hub lombardi sono il Sette Laghi di Varese, Niguarda e Policlinico a Milano, i Civili di Brescia, il San Matteo di Pavia e il San Gerardo di Monza.

L’«auspicio» della Regione è che «abbiano inizio esperienze interaziendali in ambito sanitario capaci di ottimizzare le risorse, le competenze e il personale», attraverso un confronto costante tra le direzioni strategiche delle Asst messe in raccordo: «La creazione di reti territoriali che favoriscano la condivisione di informazioni e competenze permette di ottimizzare le risorse e migliorare l’efficienza complessiva del sistema sanitario, riducendo disuguaglianze nell’accesso ai servizi e migliorando la continuità delle cure», è la filosofia della Regione.

Dal Trauma center alle malattie rare

Così, oltre all’aspetto delle assunzioni, la strategia punta a mettere a fattore comune anche «reti clinico-organizzative» come i Trauma center, le reti Stroke e Stemi (ictus e infarto), l’assistenza materno-neonatale, le Terapie intensive pediatriche, i trapianti, le malattie rare, la rete ematologica e oncologica, le malattie infettive e la rete neurochirurgica, ma anche medicina di laboratorio, piattaforme robotiche e diagnostiche di nuova generazione. In attesa di tradurre operativamente i principi delineati nelle «regole di sistema», sul fronte delle assunzioni è già stato sperimentato un modello analogo in tempi recenti: per superare i gettonisti, come previsto dalla delibera regionale di gennaio, era stata data la possibilità alle Asst di stipulare delle convenzioni tra di loro, con le strutture più grandi che mettevano a disposizione dei professionisti per le strutture più piccole.