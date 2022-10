Sanità, attese infinite. Servono fino a due anni per una mammografia. Su L’Eco di Bergamo tutte le tempistiche

È un po’ come una caccia al tesoro. Tortuosa e incerta. E il tesoro in effetti è prezioso, il più prezioso: la salute. Prenotare una visita o un esame in tempi rapidi attraverso la sanità pubblica è una sfida quotidiana per tanti, con risultati diversissimi: a volte bastano pochi giorni, molte altre volte l’attesa si dilata quasi all’infinito. Possono passare mesi, addirittura un anno, se non di più: per una mammografia per esempio, uno degli esami più importanti, si può attendere due anni. A dirlo sono i dati più oggettivi, i numeri, che rendicontano le stesse Asst.