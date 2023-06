Sanità: liste d’attesa, arrivano i primi (timidi) segnali di miglioramento

Alti e bassi. Con molto lavoro da fare, ma anche con qualche timido risultato. Qual è lo stato di salute delle liste d’attesa ? È questa – probabilmente – la principale sfida del sistema sanitario, oltre che la principale preoccupazione dei cittadini. I dati oggettivi, quelli messi a disposizione dalle Asst (le Aziende sociosanitarie territoriali, in sostanza gli ospedali pubblici) come da normativa nell’«area trasparenza» dei propri siti, restituiscono un mosaico complesso: alcune specialità più di altre rimangono critiche , altre mostrano dei primi segnali di miglioramento rispetto al recente passato . Oculistica e gli interventi per l’ernia inguinale ad esempio – per citare due tra le prestazioni più gettonate, tra specialistica ambulatoriale e ricovero chirurgico – evidenziano i tempi più alti, mentre un dato di fondo è noto: le prime visite viaggiano più veloci delle visite di controllo, e analogamente le prestazioni con priorità alta hanno una performance decisamente più alta rispetto a quelle con priorità «P» (cioè «programmabile», dove molto più frequentemente si sfora rispetto ai temi massimi previsti).