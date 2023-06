Pronto soccorso, è allerta: «Ora casi più complessi. E i bandi vanno deserti»

Da un lato una carenza ormai quasi strutturale di risorse umane, accompagnata da investimenti che sono inferiori alle reali necessità, dall’altro una medicina del territorio (medici di base e continuità assistenziale) in sofferenza, affiancata da una riduzione dei letti per acuti negli ospedali: il risultato è che i pronto soccorso sono «schiacciati» e diventano l’unico punto di riferimento per le cure anche non urgenti, mentre nello stesso tempo aumentano le attese negli accessi perché non si riesce a smistare con rapidità i pazienti che hanno bisogno di un ricovero, generando così quell’«effetto imbuto» che la popolazione lamenta: anche 8 ore di attesa perché un codice verde possa essere preso in carico.