Guardia medica, ogni sede sarà pagata. «Primo passo, ma serve ridare qualità»

C’è una bozza di accordo che potrebbe aprire la strada a una soluzione («una pezza», precisano i sindacati dei medici) all’emergenza della continuità assistenziale. Una proposta per intercettare i medici necessari a coprire al meglio il servizio di quella che un tempo si chiamava guardia medica, per salvare – come ha garantito nei giorni scorsi il direttore generale di Ats – tutte le 27 sedi e non soltanto le sette che, secondo il piano dei turni di giugno diffuso dalla stessa Ats, sarebbero sopravvissute rispetto alle 20 temporaneamente sospese.