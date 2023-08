Sant’Alessandro in Colonna, ricco programma per il patrono

Molte persone fanno riferimento a questa chiesa, che sta al cuore della città bassa, per la devozione al santo. Intenso il programma di celebrazioni e iniziative che si tengono in questi giorni.

Sabato 26 agosto, solennità di Sant’Alessandro , le Messe sono in basilica alle 8; 9; 10,30 e 12. Nel pomeriggio alle 17,45 i vespri solenni. Alle 18,30 la. Messa presieduta dal vescovo Francesco Beschi concelebrata dai sacerdoti della parrocchia e delle parrocchie cittadine. Accompagna la celebrazione il Coro dell’Immacolata. Dopo ogni Messa si benedicono e distribuiscono i fiori che ricordano il «miracolo dei fiori», sbocciati dalle gocce di sangue che cadevano dal corpo del martire Alessandro. Domenica 27 agosto le Messe sono al solito orario domenicale. Si ricordano in particolare tutti i defunti della parrocchia. Le Reliquie di Sant’ Alessandro verranno riposte nell’altare di Santa Grata la domenica 3 settembre.

La sagra

Giovedì 24 agosto inizia la Sagra di Sant’Alessandro, che prosegue sino al 3 settembre. Dalle 19 alle 22 nel cortile attiguo alla basilica c’è la possibilità di ristorazione. Tutte le sere è possibile salire sul campanile per ammirare la città dall’alto. In programma visite guidate e concerti. Domenica alle 15,30 visita guidata alla basilica e alle sagrestie a cura del professor Giovanni Dal Covolo. La sera di lunedì 28 agosto spettacolo di burattini alle 21 a cura dei parrocchiani. Mercoledì 30 agosto alle 21 visita guidata all’organo Serassi accompagnati dal maestro Fabio Nava, organista della parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna. Il 31 agosto alle 20,45 nuova visita guidata alla basilica e alle sagrestie a cura del professor Dal Covolo, che guiderà i visitatori anche il pomeriggio del 3 settembre alle 15,30. Finale in musica dei festeggiamenti. Il primo settembre alle 21 concerto del Coro «La Presolana e il Terzetto femminile Trevoci d’armonia», diretti da Vanna Bonadei. Il 2 settembre in basilica alle 21 elevazione musicale in onore del santo patrono. All’organo il maestro Fabio Nava, al flauto Denise Fagiani. Letture scelte e proposte da Paola Grazioli Morandi.