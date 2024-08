Sant’Alessandro e la giustizia, Messe e corteo con il Vescovo

Sant’Alessandro è considerato il primo evangelizzatore della terra bergamasca. Secondo l’ininterrotta tradizione, era un soldato portabandiera della Legione Tebea. Arrestato perché cristiano, riesce a fuggire dal carcere di Milano. Quindi attraversa il fiume Adda e si rifugia nei pressi di Bergamo. Catturato nel luogo dove ora sorge la chiesa di Sant’Alessandro in Captura dei frati Cappuccini di Borgo Palazzo e rifiutandosi di sacrificare agli dèi, viene decapitato nel luogo ove sorge la colonna all’esterno della basilica di Sant’Alessandro in Colonna. I resti del santo – raccolti dalla nobile matrona Grata – sono sepolti in un podere di Città Alta, sul luogo dove poi fu costruita la basilica alessandrina, abbattuta nel 1561 per la costruzione delle Mura. Sul territorio diocesano, fra chiese parrocchiali, chiesette o chiese sussidiarie, sono 21 gli edifici religiosi dedicati a Sant’Alessandro, di cui nove parrocchiali, tre parrocchiali hanno il santo come contitolare e nove chiese sussidiarie. L’iconografia religiosa del santo mette in risalto sia il suo stato militare (con divise diverse in rapporto alle culture nel corso dei secoli), sia il suo essere soldato di Cristo fino allo spargimento del proprio sangue.