Sant’Alessandro in Colonna, fine d’anno in preghiera con la Luce di Betlemme

L’accensione della Luce di Betlemme. La lettura del Messaggio di Papa Francesco per la 56ª Giornata mondiale per la pace. L’adorazione eucaristica nel silenzio e la Messa a mezzanotte. Questi momenti intensi hanno caratterizzato la veglia di preghiera, sabato sera, ultimo giorno dell’anno, che si è tenuta nella basilica di Sant’Alessandro in Colonna. La veglia si è aperta con il suggestivo gesto dell’accensione delle lampade attingendo dalla Luce di Betlemme, che è la fiamma che arde perennemente nella basilica della Natività in Terrasanta e portata in Sant’Alessandro in Colonna lo scorso 18 dicembre dagli scout dell’Agesci, dove resterà esposta fino a domenica. Come tanti hanno già fatto in queste settimane, tutti potranno attingere alla fiamma per portarla nelle proprie case o nelle proprie parrocchie. Un gruppo di Casnigo è stato fra i primi a compiere questo gesto già il 18 dicembre, che poi hanno portato a piedi la fiamma nel loro paese, accolti dal sindaco e dal parroco. Sono stati poi letti alcuni brani biblici di questo tempo liturgico e il prologo di San Giovanni.