Sant’Alessandro, mons. Beschi: «Il dialogo, virtù preziosa del nostro tempo» - Foto

Nell’omelia il vescovo Francesco ha sottolineato la virtù del dialogo, scelta per questa festa patronale. «I due Papi santi della nostra terra Giovanni XXIII e Paolo Vi sono stati maestri di dialogo nella Chiesa e nel mondo». Il dialogo, virtù preziosa per il nostro tempo: «Temi come ambiente e migrazione non possono essere affrontati solo con posizioni parziali e unicamente difensive. I Comuni e le parrocchie della Bergamasca continuino a seguire le strade della fecondità impegnativa del dialogo» ha detto mons. Beschi.