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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 04 Settembre 2026

Sbarazzo Bergamo, tre giorni di shopping scontato: subito pienone - Foto

LA MANIFESTAZIONE. Il via a Bergamo la tre giorni dello Sbarazzo: novanta attività propongono gli ultimi sconti estivi. Domenica trenta gazebo in piazza Matteotti.

Lettura meno di un minuto.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore

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Sbarazzo Bergamo, tre giorni di shopping scontato: subito pienone - Foto
Sbarazzo a Bergamo
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Ha debuttato venerdì mattina 4 settembre a Bergamo la tre giorni di super sconti con lo Sbarazzo, l’appuntamento che chiude i saldi estivi. La quattordicesima edizione del format è cominciata con una novantina di attività aderenti che offrono alla clientela diverse merceologie.

A farla da padrone è come sempre l’abbigliamento, molto gettonato anche per quanto riguarda le nuove collezioni autunno inverno, a dispetto del clima caldo che continua a caratterizzare il clima in città.

Sbarazzo Bergamo, tre giorni di shopping scontato: subito pienone - Foto
Sbarazzo a Bergamo fino domenica
(Foto di Colleoni)
Sbarazzo Bergamo, tre giorni di shopping scontato: subito pienone - Foto
Sbarazzo a Bergamo fino domenica
(Foto di Colleoni)
Sbarazzo Bergamo, tre giorni di shopping scontato: subito pienone - Foto
Sbarazzo a Bergamo fino domenica
(Foto di Colleoni)

In attesa del grande evento all’aperto, previsto per domenica con una trentina di gazebo che verranno disposti in piazza Matteotti, i negozianti accolgono gli acquirenti nei loro punti vendita, identificabili anche grazie alle gigantografie realizzate dall’artista Mery Saporito.

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(Foto di Colleoni)
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Sbarazzo a Bergamo fino domenica
(Foto di Colleoni)

In centro città è insomma tutto un brulicare di gente con tantissimi lavoratori che in pausa pranzo ne hanno approfittato per dedicarsi allo shopping, viste le numerose occasioni proposte dai commercianti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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