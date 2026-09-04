Sbarazzo Bergamo, tre giorni di shopping scontato: subito pienone - Foto
LA MANIFESTAZIONE. Il via a Bergamo la tre giorni dello Sbarazzo: novanta attività propongono gli ultimi sconti estivi. Domenica trenta gazebo in piazza Matteotti.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Ha debuttato venerdì mattina 4 settembre a Bergamo la tre giorni di super sconti con lo Sbarazzo, l’appuntamento che chiude i saldi estivi. La quattordicesima edizione del format è cominciata con una novantina di attività aderenti che offrono alla clientela diverse merceologie.
A farla da padrone è come sempre l’abbigliamento, molto gettonato anche per quanto riguarda le nuove collezioni autunno inverno, a dispetto del clima caldo che continua a caratterizzare il clima in città.
In attesa del grande evento all’aperto, previsto per domenica con una trentina di gazebo che verranno disposti in piazza Matteotti, i negozianti accolgono gli acquirenti nei loro punti vendita, identificabili anche grazie alle gigantografie realizzate dall’artista Mery Saporito.
In centro città è insomma tutto un brulicare di gente con tantissimi lavoratori che in pausa pranzo ne hanno approfittato per dedicarsi allo shopping, viste le numerose occasioni proposte dai commercianti.
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