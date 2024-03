Sbarazzo, domenica si continua nei negozi

Partenza sotto la pioggia per lo «Sbarazzo». Nonostante il maltempo, tanta gente si è data appuntamento in centro e in Città Alta, per approfittare degli sconti. Anche oggi, 2 marzo, un’ottantina di commercianti sarà pronta ad accogliere i clienti. Causa maltempo lo sbarazzo continua nella giornata di domenica 3 marzo nei negozi, ma non sarà sul Sentierone.