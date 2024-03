Lo «Sbarazzo» parte con la pioggia: sconti e tante occasioni - Foto e video

Parte sotto la pioggia la nona edizione dello «Sbarazzo» - organizzata da Comune di Bergamo, Duc e associazione Bergamo InCentro - con capi a prezzi super scontati già dalla prima giornata di venerdì 1 marzo. Una ottantina le realtà coinvolte: oggi e domani con acquisti direttamente nei negozi, mentre domenica si terrà il gran finale con l’evento di piazza sul Sentierone. I negozi hanno esposto già in mattinata sotto i portici capi di abbigliamento, scarpe e oggetti per la casa con prezzi scontati: nonostante la pioggia chi è in cerca di una buona occasione non ha perso l’opportunità di fare shopping in tutta calma.