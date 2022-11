Scalo merci di Bergamo, spunta la soluzione del trasloco a Rovato

Spunta l’ipotesi di Rovato, per il trasloco dello scalo merci di Bergamo . Pare infatti questa la soluzione che Rfi proporrà nell’incontro di martedì con Regione, Provincia e Comune. In quella sede le istituzioni locali torneranno a chiedere una proroga di un anno per l’operatività di quello attuale (posizione ribadita anche ieri nella cabina di regia del Tavolo Ocse Bergamo 2030), la cui gestione scade il 31 dicembre, e solo dopo la nuova scadenza prendere in considerazione Rovato come «ponte» verso la destinazione definitiva di Cortenuova.