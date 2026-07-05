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Cronaca / Bergamo Città Domenica 05 Luglio 2026

Scappa dai controlli dei vigili alla stazione di Bergamo, preso sul bus

IL CASO. L’uomo, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga sul pullman per l’aeroporto ma è stato fermato poco lontano in via Paleocapa e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Lettura meno di un minuto.
Davide Amato
Davide Amato Redattore
Scappa dai controlli dei vigili alla stazione di Bergamo, preso sul bus
Il bus fermato dalla polizia locale

Rocambolesco e curioso inseguimento della Polizia locale, sabato 4 luglio, sulle tracce di un fuggitivo a bordo di un autobus. L’uomo è stato rintracciato in via Paleocapa: portato al comando di via Coghetti per accertamenti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Stando alle prime ricostruzioni, erano circa le 17,30 quando il soggetto, alla vista degli agenti impegnati in un servizio di controllo del territorio in zona stazione, si sarebbe dato improvvisamente alla fuga per sottrarsi all’identificazione salendo su un bus della linea 1C di Atb verso l’aeroporto. Nella vicina via Paleocapa, angolo via Paglia, tre pattuglie hanno fermato per qualche minuto il mezzo. L’uomo è stato preso, non senza fatica: secondo le prime informazioni, sarebbe sospettato di essere coinvolto in attività di spaccio. L’intervento ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e automobilisti.

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