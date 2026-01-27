Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 27 Gennaio 2026
in aggiornamento

Schianto tra camion e scooter in Borgo Palazzo, muore una donna di 52 anni- Foto

L’incidente è avvenuto verso le 8.30 di martedì 27 gennaio.

I primi soccorsi alla donna coinvolta nell’incidente tra una moto e un camion in via Borgo Palazzo a Bergamo verso le 8.30 di martedì 27 gennaio
bERGAMO

Tragico scontro tra uno scooter e un camion in via Borgo Palazzo a Bergamo, a pochi passi dalla porta del Diavolo, di fronte all’ingresso del mercato ortofrutticolo.

L’impatto è stato molto violento, una donna di 52 anni, è stata scaraventata a terra e dopo aver rotolato per diversi metri sull’asfalto , ha perso i sensi. I primi soccorsi sono stati effettuati da un medico che aveva assistito alla scena, cominciando a praticare il massaggio cardiaco.

In pochi minuti sono arrivati anche i soccorsi con un’ambulanza della Croce Rossa di Seriate e un’auto medica da Bergamo.

La 52enne ferita era in condizioni disperate e nemmeno i soccorsi hanno potuto fare nella per salvarle la vita, la donna è deceduta.

I primi soccorsi alla donna coinvolta nell’incidente tra una moto e un camion in via Borgo Palazzo a Bergamo verso le 8.30 di martedì 27 gennaio
(Foto di Alessandra Loche)

