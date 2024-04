Sci di fondo per tutto l’anno con la nuova pista al Polaresco

Il tutto per sancire il via dell’impianto oggetto di un profondo restyling che affianca la struttura alla già esistente pista di discesa libera, per ampliare ed arricchire la proposta. Il luogo è l’Urban Ski Lab, la piccola ed esclusiva «stazione sciistica» situata nel cuore di Bergamo, al Polaresco.

L’intuizione è di Edoardo Bertocchi, mancato nel 2017, primo promotore dell’Urban Ski Lab (nato nel 2016). La prosecuzione la si deve al fratello Niccolò e al papà Aldo, anime di Neveplast, azienda di Albano, che da 25 anni lavora per trovare soluzioni all’avanguardia su materiale plastico tali da consentire la pratica dello sci per 12 mesi senza la proverbiale stagionalità. L’anello lungo è di 170 metri, quello piccolo di 95; lo spazio per la tecnica libera è di 700 mq, 100 per la tecnica classica. Tutto made in Italy e ad alto grado di sostenibilità, per garantire un’esperienza il più possibile simile a quella sulla neve naturale attraverso lo sviluppo dei nuovi moduli per la tecnica classica e l’aggiornamento della superficie per la tecnica libera. All’interno del villaggio si trovano un campo scuola, una pista per sciatori più esperti dotata di nastro trasportatore per la risalita e una pista per la pratica dello sci di fondo (rinnovata nell’autunno 2023). Lo spazio è inoltre dotato di skiroom per il noleggio dell’attrezzatura sportiva e spogliatoi.