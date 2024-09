Sciopero il 30 settembre, circolazione ferroviaria a rischio. Le corse garantite

Giornata di sciopero, lunedì 30 settembre , per il sistema ferroviario. Indetto da Orsa e Uiltrasporti, scatterà alle 3 per terminare alle 2 di martedì 1 ottobre , con possibili ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona: le corse subiranno variazioni e cancellazioni.

Le corse garantite

Dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 circoleranno i treni indicati nella lista delle corse garantite , disponibile a questo link , da consultare prima di mettersi in viaggio. In particolare, la mattina viaggeranno i convogli con orario di partenza dalla stazione di origine dopo le 6 e arrivo alla destinazione finale entro le 9. Nella fascia pomeridiana, circoleranno quelli con partenza prevista dopo le 18 e con arrivo entro le 21.

Tutte le altre corse previste da orario non potranno essere garantite. Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Busto FS e Malpensa Aeroporto.