Sciopero, cancellazioni per alcuni treni regionali a Milano
LA MOBILITAZIONE. La protesta nazionale Usb, una quindicina di treni fermi anche in Lombardia, a Milano, nella prima mattinata di lunedì 18 maggio. Disagi anche per guasto alla stazione Miano Greco Pirelli.Lettura meno di un minuto.
Sono una quindicina, alle 7.30, e fino alle 9.15 di lunedì 18 maggio, i treni cancellati che figurano sui tabelloni della stazione Centrale di Milano e di Porta Garibaldi nel giorno dello sciopero nazionale proclamato da Usb. Apparentemente regolari invece le tratte nazionali.
A causa di un guasto alla stazione di Milano Greco Pirelli inoltre sono state soppresse o viaggiano con ritardi superiori ai 30 minuti le corse in partenza da Lecco, Ponte San Pietro (Bergamo) e Como per Milano Porta Garibaldi e viceversa. Appare regolare invece il servizio diretto tra Sondrio e Milano Centrale.
Per le conseguenze della mobilitazione «potranno esserci ritardi e cancellazioni dalle 21 del 17 maggio - riporta un avviso - fino alle 21 di oggi, 18 maggio per le compagnie Trenitalia, Italo e Trenord». Fasce di garanzia sono state attivate dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per treni che sono segnalati in una lista sui siti delle aziende di trasporto.
Regolare la circolazione delle metropolitane a Milano. Al momento anche in superficie non vengono segnalati particolari problemi. L’astensione dal lavoro può riguardare, nel settore dei Trasporti, anche caselli (dalle 22 di domenica sera) e taxi.
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