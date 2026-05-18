Sciopero, cancellazioni per alcuni treni regionali a Milano

Sono una quindicina, alle 7.30, e fino alle 9.15 di lunedì 18 maggio, i treni cancellati che figurano sui tabelloni della stazione Centrale di Milano e di Porta Garibaldi nel giorno dello sciopero nazionale proclamato da Usb. Apparentemente regolari invece le tratte nazionali.

A causa di un guasto alla stazione di Milano Greco Pirelli inoltre sono state soppresse o viaggiano con ritardi superiori ai 30 minuti le corse in partenza da Lecco, Ponte San Pietro (Bergamo) e Como per Milano Porta Garibaldi e viceversa. Appare regolare invece il servizio diretto tra Sondrio e Milano Centrale.

Per le conseguenze della mobilitazione «potranno esserci ritardi e cancellazioni dalle 21 del 17 maggio - riporta un avviso - fino alle 21 di oggi, 18 maggio per le compagnie Trenitalia, Italo e Trenord». Fasce di garanzia sono state attivate dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per treni che sono segnalati in una lista sui siti delle aziende di trasporto.