Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 03 Novembre 2025

Sciopero dei medici di base: «Ridotti a ingranaggi»

LO SCIOPERO. Mercoledì 5 novembre indetto dal sindacato Snami, un centinaio gli iscritti. «Ma garantite le prestazioni indispensabili».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La misura è colma. Lo Snami, sindacato dei medici di base che in Bergamasca conta un centinaio di iscritti, ha proclamato per mercoledì 5 novembre una giornata di sciopero: gli ambulatori potranno così rimanere chiusi, ma come da normativa nazionale i professionisti aderenti garantiranno comunque le «prestazioni indispensabili», ad esempio le visite domiciliari per pazienti in particolari condizioni cliniche, le visite in assistenza programmata a malati terminali, le prestazioni di assistenza domiciliare integrata (Adi).

È una mobilitazione che giunge al culmine di una lunga stagione di fatica per la medicina territoriale. Sono cinque i temi che lo Snami solleva nel rivendicare l’agitazione: la critica al «ruolo unico» (normativa recente che porta a dover garantire un certo numero di ore nelle Case di comunità), la necessità di tutelare la maternità e la genitorialità dei camici bianchi, l’evidenza di una mancanza di programmazione a favore delle nuove generazioni, la garanzia di una deburocratizzazione e digitalizzazione sostenibile. «Ridurre il medico di famiglia a un ingranaggio amministrativo – è la sintesi del documento nazionale – significa cancellarne autonomia e missione. La medicina generale è libertà professionale e rapporto umano con il paziente».

«Purtroppo, la situazione non è più sostenibile – ha commentato Marco Agazzi, presidente dello Snami Bergamo, all’annuncio dello sciopero –. Speriamo che i colleghi capiscano l’importanza di questa iniziativa, siamo fiduciosi che anche i pazienti comprendano il nostro gesto: è anche nel loro interesse avere condizioni di lavoro migliori. Essendo un giorno infrasettimanale, dove solitamente l’utenza è minore, e ancora prima del picco dell’influenza, i disagi per la cittadinanza dovrebbero essere limitati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Lavoro
Sindacati
Salute
assistenza sanitaria
Politica Salute
Politica
politica interna
Marco Agazzi
Snami