Sciopero dei treni, i sindacati: «Nella Bergamasca adesione all’80%»

Ha aderito circa l’80% del personale nella Bergamasca allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, indetto dalle 21 di giovedì 1 dicembre alle 21 di venerdì 2 dicembre da Orsa Confederazione insieme ai sindacati di base, tra i quali Cobas Usb, Sgb e Cub. Una mobilitazione che, inevitabilmente, ha avuto ripercussioni anche sul trasporto ferroviario con disagi per molti utenti: a Bergamo, infatti, nella giornata di ieri la maggior parte dei treni in partenza e in arrivo sono stati cancellati, ma sono state garantite le corse in fascia protetta, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.